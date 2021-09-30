Энергетик Перов: «Башнефть» взяла на себя большую часть издержек по ОПЕК+

Москва, 30 сентября. Башнефть — единственная крупная российская нефтяная компания, не показавшая рост акций на фоне общего увеличения добычи по России. Причину назвал энергетик Александр Перов.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал четкое объяснение происходящему на нефтяном рынке в России. В то время как остальные корпорации в отрасли показывают рост акций от 37% до рекордных 164% за последние полгода, «Башнефть» стагнирует, показывая рост всего в 3%. По мнению эксперта, это объясняется тем, что именно на компанию из Башкортостана свалилась большая часть издержек, связанных со сделкой ОПЕК+.

«Низкие показатели "Башнефти" связаны с меньшими лоббистскими возможностями компании, чем у крупных гигантов типа "Роснефти", где все в полном порядке как с добычей, так и со стоимостью акций», — объяснил эксперт.

Фактически, «Роснефть» просто свалила на свою «дочку» все ограничения, связанные со второй редакцией сделки ОПЕК+, констатировал Перов. Однако в целом по России добыча нефти выходит на допандемийный уровень, а значит, аномальное положение «Башнефти» вскоре выправится.

Одним из позитивных сигналов, который может сказаться на акциях компании из Башкортостана, может стать победа в суде над «Лукойлом». Поводом для спора стали завышенные тарифы на пользование Варандейским терминалом для перекачки нефти.