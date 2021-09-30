Лидер по туристическому кешбэку: чем закончился летний сезон в Петербурге

В четверг, 30 сентября, в студии Медиагруппы «Патриот» состоялся брифинг профессора кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, доктора экономических наук Марины Морозовой. В ходе брифинга эксперт объяснила, почему в этом году большая часть россиян отказалась от поездок на курорты и как отсутствие массового потока иностранцев отразилось на туристической отрасли в Петербурге.

Пандемийный и постпандемийный период ударил не только по здоровью россиян, но и по их карманам. Как рассказала Морозова, многие петербуржцы, имеющие загородные участки и дачи, предпочли провести летний отдых там. Если к финансовому фактору добавить еще и отсутствие чартерных рейсов с наиболее популярными зарубежными курортами, то становится вполне понятно, почему 33% россиян провели отпуск дома, 23% — на даче, 27% сограждан вовсе решили отказаться от отдыха этим летом.

«Петербуржцы предпочитали путешествовать, прежде всего, в ближайшие пригороды, это — Ленинградская область и Курортный район Петербурга. Наметилась интересная тенденция: коллективные средства размещения, расположенные в пригородной зоне или Ленобласти, были практически переполнены. Это, наверное, единственный сегмент туристкой отрасли, который от пандемии пострадал меньше всего, а где-то даже и выиграл. Сочетание изоляционных мер, хорошей погоды и дистанционной работы подтолкнули петербуржцев к выезду за город», — пояснила профессор.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам эксперта, нынешнее жаркое лето и полюбившиеся петербуржцам загородные поездки показали, что в прибрежных районах стоит пересмотреть подход к развитию курортной инфраструктуры.

«Местом притяжения чаще всего являются водоемы. К сожалению, многие наши водоемы не пригодны для купания, но если вы поедете в Солнечное, то увидите много людей. У нас общественные пляжи — ни приватизации, ни аренде не подлежат. Есть гостиницы пригородные, которые тоже береговую линию приватизировать не могут. Но бывает, что фактически пляжная зона закрыта в пределах огромного гостиничного комплекса. Там территория приводится в порядок. Наверное, нужно вводить гибкие правила, чтобы санаторно-курортная инфраструктура и коллективные средства размещения, находящиеся на береговых линиях, обустраивали пляжи», — сказала Морозова.

В этом году, по словам Морозовой, Санкт-Петербург стал лидером по туристическому кешбэку: среди россиян путешествие на берега Невы стало самым популярным направлением. Правда, несмотря на то, что внутренний поток путешественников поддержал туристическую отрасль Петербурга, полностью перекрыть потери, вызванные отсутствием иностранных туристов в городе, не удалось.

«Июнь был поддержан за счет таких мероприятий, как ПМЭФ и ЧЕ по футболу. Флагманские отели, официально аккредитованные под ПМЭФ, были полностью забронированы. В тех отелях, которые не были аккредитованы, тоже жили официальные делегации, но там не было 100% загрузки. <…> C чемпионатом по футболу менее однозначная ситуация. Во-первых, не приехало столько болельщиков, сколько ожидалось. Плюс болельщики и сопровождающие экономили. Предполагалось, что они поселяться в высококлассных гостиницах, а этого не случилось», — рассказала профессор.

Тем не менее за счет ПМФ, Евро-2020 и пика белых ночей июнь стал для петербургских представителей туриндустрии весьма удачным. В июле-августе в Петербург стекались лишь тоненькие ручейки официальных иностранных делегаций и гости по спецприглашениям из стран, где Россия признана «зеленой зоной». Но это оказалось ничтожное количество иностранных туристов, поэтому завершение летнего сезона было не совсем удачным для представителей турбизнеса. Но для самих горожан и гостей из других регионов России этот минус стал плюсом: у них появилась возможность без простаивания в очередях посетить культурные места Петербурга, а также насладиться прогулками в полупустом Петергофе и Царском Селе.