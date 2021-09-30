В Пензенской области выделили 450 тысяч рублей на ремонт приюта для животных

Кузнецк, 30 сентября. Муниципалитет города Кузнецк в Пензенской области выделили 450 тысяч рублей на ремонт здания приюта для животных.

По данным пресс-службы администрации Кузнецка, здание, которое было выделено под приют для животных, находится на территории очистных сооружений. Сейчас там идут заключительные ремонтные работы.

На это мероприятий из бюджетных денег было направлено порядка 450 тысяч рублей. Этих денег хватило на то, чтобы оснастить будущий приют системами водоснабжения, водоотведения и отопления. Также в здании починили кровлю, привели в порядок внутренние помещения, а территорию оградили забором.

На выделенных квадратных метрах будут располагаться ветеринарный пункт и хозяйственный блок, а также помещение, где животные смогут восстанавливаться после операций.

Однако для решения проблемы с беспризорниками этого недостаточно. В настоящий момент власти Кузнецка готовятся к поиску подрядчика, который сможет заниматься отловом бездомных животных, а также возьмет на себя обеспечение приюта деньгами.