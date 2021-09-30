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Депутат Шерин одной емкой фразой пресек возмущение Запорожского сделкой Венгрии и «Газпрома»
Политика
Депутат Шерин одной емкой фразой пресек возмущение Запорожского сделкой Венгрии и «Газпрома»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 30 сентября. Депутат Госдумы Александр Шерин объяснил суть контракта «Газпрома» и Венгрии о поставках газа в обход Украины. Его ответ восхитил зрителей программы «Время покажет».

Украинский эксперт Сергей Запорожский сильно возмущался во время эфира и говорил, что транзитный маршрут России в Венгрию якобы нелогичен. По словам украинца, есть логика в газопроводе «Северный поток — 2», но поставлять газ в Венгрию через Балканы неудобно, так как этот маршрут гораздо длиннее, чем тот, что идет через Украину.

Тогда в дискуссию вступил депутат Госдумы Александр Шерин, который одной емкой фразой пресек возмущение Запорожского о транзите газа.

«Сергей, разве вы не знаете, что иногда дешевле объехать пост ДПС?» — сказал парламентарий.

Достойный ответ восхитил зрителей, и в студии раздались громкие одобрительные аплодисменты. Ведущий Анатолий Кузичев назвал такое сравнение лучшим объяснением обхода территории Украины российским газом.

Ранее киевские аналитики рассказали, чем грозит Украине новый газовый договор РФ и Венгрии. Киев предупредили, что он рискует полностью лишиться транзитных потоков.

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Газпром венгрия транзит
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