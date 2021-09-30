Немецкий политолог Рар назвал Олафа Шольца удобным для РФ канцлером Германии

Москва, 30 сентября. Глава одержавшей победу на выборах в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц является самым удобным канцлером для РФ, считает немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, все остальные претенденты на пост канцлера Германии высказывались против сотрудничества Москвы и Берлина. В частности, это касается Армина Лашета — лидера Христианско-демократического союза.

«Лашет неоднократно заявлял, что ФРГ должна доказать РФ, что больше не ведет «политику улыбки», как это делала госпожа (канцлер Германии Ангела. — Прим. ФАН) Меркель», — отметил политолог.

Александр Рар подчеркнул: если место канцлера все же займет Армин Лашет, то он назначит своих младших партнеров на ключевые должности в новом правительстве. Членам партии «Зеленые» могут достаться министерства энергетики, иностранных дел и экономики.

Такой ход событий может стать серьезной проблемой для России, которая ждет окончательного разрешения ЕС на запуск газопровода «Северный поток — 2», передает слова эксперта издание «Политика Сегодня».

Как стало известно ранее, прошедшие выборы в бундестаг представляют угрозу не только для Германии, но и для России. В частности, это касается газопровода «Северный поток — 2», считают авторы издания The Telegraph.