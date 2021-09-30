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Евросоюз направит наблюдателей на выборы в Венесуэле
Весь мир
Евросоюз направит наблюдателей на выборы в Венесуэле
Global Look Press  /  Thomas Koehler/photothek.net / www.imago-images.de

Каракас, 30 сентября. Европейский Союз решил направить Миссию по наблюдению за выборами (EOM) для того, чтобы проследить за избирательным процессом в ходе всеобщих выборов в Венесуэле 21 ноября. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Член Европарламента Изабель Сантуш была назначена главным наблюдателем EOM. Ранее ЕС направлял подобные миссии в Венесуэлу в 2005 и 2006 годах.

«В Венесуэле пройдет беспрецедентный электоральный процесс, на котором впервые за последние годы будут участвовать большинство политических сил, чтобы избрать свыше 3000 региональных и муниципальных представителей страны», — отметил Боррель.

Он добавил, что Миссия по наблюдению ЕС проведет независимую техническую оценку всех аспектов процесса и предложит способы улучшения будущих выборов.

«Я верю, что данная работа может стать важным вкладом в нахождение мирного решения кризиса и поспособствовать проведению честных, инклюзивных и транспарентных выборов», — добавил Боррель.

Основная группа EOM состоит из 11 экспертов, которые отправятся в Каракас в октябре. К концу месяца к ним присоединятся 62 долгосрочных наблюдателя, которые будут направлены в регионы. В день выборов еще 34 краткосрочных наблюдателя и 20 представителей, нанятых из числа венесуэльцев, помогут осуществлению контроля. EOM будет находиться в стране до завершения избирательного процесса.

После выборов Миссия по наблюдению опубликует предварительное заключение и проведет пресс-конференцию в Каракасе. Окончательный доклад с рекомендациями будет представлен после завершения всего избирательного процесса.

Переговоры с оппозицией

С 13 по 16 августа в Мексике прошел первый раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к сотрудничеству. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.
С 3 по 6 сентября состоялся второй этап переговоров, на котором обсуждались вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций.

Третий раунд переговоров состоялся 24—28 сентября. Стороны обсудили «конституционное верховенство права», вопросы экономики, проведения выборов, социальной защиты венесуэльского народа, а также отмену санкций.

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