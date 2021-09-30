Евросоюз направит наблюдателей на выборы в Венесуэле

Каракас, 30 сентября. Европейский Союз решил направить Миссию по наблюдению за выборами (EOM) для того, чтобы проследить за избирательным процессом в ходе всеобщих выборов в Венесуэле 21 ноября. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Venezuela ????????: la Unión Europea ???????? despliega una Misión de Observación Electoral.



???????? Lea aquí el comunicado de prensa en español (traducción no oficial): https://t.co/r11y7i8scx https://t.co/TDLAEBsgbX — Unión Europea en Venezuela ???????????????? (@UEenVenezuela) September 29, 2021

Член Европарламента Изабель Сантуш была назначена главным наблюдателем EOM. Ранее ЕС направлял подобные миссии в Венесуэлу в 2005 и 2006 годах.

«В Венесуэле пройдет беспрецедентный электоральный процесс, на котором впервые за последние годы будут участвовать большинство политических сил, чтобы избрать свыше 3000 региональных и муниципальных представителей страны», — отметил Боррель.

Он добавил, что Миссия по наблюдению ЕС проведет независимую техническую оценку всех аспектов процесса и предложит способы улучшения будущих выборов.

La Unión Europea anuncia que desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) para el proceso del #21N. Será la primera MOE desde 2006, y será la primera vez en 15 años en que se rompa la dinámica del acompañamiento electoral, por una verdadera observación electoral — Eugenio G. Martínez (@puzkas) September 29, 2021

«Я верю, что данная работа может стать важным вкладом в нахождение мирного решения кризиса и поспособствовать проведению честных, инклюзивных и транспарентных выборов», — добавил Боррель.

Основная группа EOM состоит из 11 экспертов, которые отправятся в Каракас в октябре. К концу месяца к ним присоединятся 62 долгосрочных наблюдателя, которые будут направлены в регионы. В день выборов еще 34 краткосрочных наблюдателя и 20 представителей, нанятых из числа венесуэльцев, помогут осуществлению контроля. EOM будет находиться в стране до завершения избирательного процесса.

После выборов Миссия по наблюдению опубликует предварительное заключение и проведет пресс-конференцию в Каракасе. Окончательный доклад с рекомендациями будет представлен после завершения всего избирательного процесса.

Переговоры с оппозицией

С 13 по 16 августа в Мексике прошел первый раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к сотрудничеству. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

С 3 по 6 сентября состоялся второй этап переговоров, на котором обсуждались вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций.

Третий раунд переговоров состоялся 24—28 сентября. Стороны обсудили «конституционное верховенство права», вопросы экономики, проведения выборов, социальной защиты венесуэльского народа, а также отмену санкций.