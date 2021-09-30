Дальнобойщик из Иркутска приютил котенка в кабине своего фургона

В дождливый, пасмурный, холодный день дальнобойщик Андрей Подлужный заметил котенка на стоянке. Милое создание прибилось к колесу многотонной фуры. У малыша слиплись глаза, зверек дрожал от холода.

Андрей Подлужный решил забрать нового друга с собой в путешествие. Назвал котенка Мэрсиком.

«У него три стадии: он ест, спит и носится. То есть он поел, сходил на горшок, а потом у него начинается активная фаза. Он начинает бегать, носиться здесь, везде лазить, все разведывать. Потом устанет, ляжет и спит», — рассказал водитель.

Дальнобойщик безрезультатно пытался пристроить котенка в придорожные кафе и магазины. Однако Андрей не утратил надежду и попросил помощи в группах зоозащитников в социальных сетях.

Вскоре Андрею написала Оксана Иванова из Иркутска.

«В тот день нам помогли хорошие люди, и для себя я решила, что надо тоже сделать хороший поступок. За хорошее дело надо благодарить, да? Поэтому, когда я просматривала в очередной раз Instagram, я увидела это видео и сказала себе: «Вот что мне нужно сделать хорошее сегодня — забрать котенка», — пояснила новая владелица животного.

Когда девушка связалась с Андреем, он находился в центральной России. Новым хозяевам пришлось подождать, пока фура с котенком доберется до Иркутска. Теперь Мэрсик живет у Оксаны.

Позже выяснилось, что Мэрсик — девочка, поэтому хозяева кошки дали ей новое имя на французский манер — Мерси.