Яков Кедми раскритиковал список ста лучших городов мира за необъективную позицию Москвы

Москва, 30 сентября. Место Москвы в рейтинге 100 лучших городов мира несправедливо, ведь у нее есть неоспоримое преимущество перед остальными, заявил политолог Яков Кедми.

Экс-глава секретной израильской службы «Натив» в эфире радиопередачи «От трех до пяти» раскритиковал список The World’s 100 Best Cities. По оценкам составителей, Москва занимает в нем лишь четвертую строчку, уступая Лондону, Парижу и Нью-Йорк. Однако побывавший во всех этих городах и вернувшийся в Россию Кедми уверяет: список необъективен, ведь ни у одного из городов в тройке лидеров нет главного козыря Москвы — безопасности.

«Сегодня Москва чисто объективно один из самых спокойных и безопасных городов в мире. Степень преступности, вандализма, бандитизма и хулиганства в городах Западной Европы и США зашкаливает», — рассказал политолог.

Даже самые крупные и развитые города мира не всегда могут похвастаться абсолютной защищенностью от преступности и беспорядков. Кедми уверен: ни в одном из лидирующих в топ-100 городов мира простой человек не будет чувствовать себя в такой же безопасности, как в России.

«Сейчас, может быть, можно безопасно пройти по Пятой авеню, но в определенные часы. Полиция функционирует не во всех городах. В Европе поди знай, кто к тебе прицепится, от простого бандита до пьяного и подкуренного – просто ваша физиономия кому-нибудь не понравилась», — объяснил экс-глава службы «Натив».

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