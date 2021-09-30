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Яков Кедми раскритиковал список ста лучших городов мира за необъективную позицию Москвы
Общество
Яков Кедми раскритиковал список ста лучших городов мира за необъективную позицию Москвы
pixabay.com

Москва, 30 сентября. Место Москвы в рейтинге 100 лучших городов мира несправедливо, ведь у нее есть неоспоримое преимущество перед остальными, заявил политолог Яков Кедми.

Экс-глава секретной израильской службы «Натив» в эфире радиопередачи «От трех до пяти» раскритиковал список The World’s 100 Best Cities. По оценкам составителей, Москва занимает в нем лишь четвертую строчку, уступая Лондону, Парижу и Нью-Йорк. Однако побывавший во всех этих городах и вернувшийся в Россию Кедми уверяет: список необъективен, ведь ни у одного из городов в тройке лидеров нет главного козыря Москвы — безопасности.

«Сегодня Москва чисто объективно один из самых спокойных и безопасных городов в мире. Степень преступности, вандализма, бандитизма и хулиганства в городах Западной Европы и США зашкаливает», — рассказал политолог.

Даже самые крупные и развитые города мира не всегда могут похвастаться абсолютной защищенностью от преступности и беспорядков. Кедми уверен: ни в одном из лидирующих в топ-100 городов мира простой человек не будет чувствовать себя в такой же безопасности, как в России.

«Сейчас, может быть, можно безопасно пройти по Пятой авеню, но в определенные часы. Полиция функционирует не во всех городах. В Европе поди знай, кто к тебе прицепится, от простого бандита до пьяного и подкуренного – просто ваша физиономия кому-нибудь не понравилась», — объяснил экс-глава службы «Натив».

Москва продолжает расти и развиваться, постоянно строится новое жилье.Руководитель правового бюро недвижимости Александр Башкевич предсказал снижение стоимости квадратного местра в столице в среднем на 2%.

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