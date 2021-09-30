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Китайцы превратили американский танк M1 Abrams в мишень-беспилотник

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 18:00
Армия
Китайцы превратили американский танк M1 Abrams в мишень-беспилотник
wikipedia.org  /  Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Чжухай, 30 сентября. Радиоуправляемую мишень в виде американского танка M1 Abrams продемонстрировали на международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021 в Чжухае.

В Сети были опубликованы снимки новой китайской беспилотной мишени, которая внешне очень напоминает американский основной боевой танк M1 Abrams. Машина создана для того, чтобы изображать бронетехнику противника в ходе учений. На большом расстоянии такой объект практически невозможно отличить от танка.

Двойник американского Abrams весит около трех тонн. Машина оснащена дизельным двигателем и способна разгоняться до 86 километров в час. Мишенью можно управлять изнутри или с помощью специального радиооборудования на дистанции до пяти тысяч метров. При этом китайские разработчики готовы поставлять аналогичные машины, выполненные в виде БМП и бронеавтомобилей противника.

Ранее на выставке Airshow China 2021 был представлен китайский ударный беспилотник Cai Hong-6. Внешний облик китайского дрона удивил западных экспертов. По их словам, БПЛА обладает необычным хвостовым оперением, представляющим из себя Т-образный однокилевой хвост с двумя реактивными двигателями.

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