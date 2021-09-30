Эксперт Вострецов оценил идею снять ограничения использования маткапитала

Москва, 30 сентября. Счетная палата РФ предложила снять ограничения по срокам использования материнского капитала.

Эту идею прокомментировал председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

«У семей, для которых материнский капитал — серьезная сумма, нет планов на какие-то мифические частные школы», — цитирует его NEWS.ru.

Более целесообразным эксперт назвал расширение использования материнского капитала с учетом нужд родителей на репетиторов и подготовку к школе. Такие специалисты часто нужны ребенку для погружения в школьные предметы.

Также Вострецов поддержал инициативу Счетной палаты о ежегодных выплатах на подготовку к школе. На эти цели предлагается выделять из маткапитала по 20 тысяч рублей. В то же время необходимо проследить за тем, как будут тратиться выделенные средства, подытожил он.

В 2024 году размер материнского пособия на первого ребенка составит 544 301 рубль, сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Согласно последним изменениям, ямальские семьи смогут направить маткапитал на покупку не только капитального, но и деревянного индивидуального дома. Эксперты ЭИСИ включили данное новшество в список лучших региональных практик, сообщает «Север-Пресс».