«Я постепенно умираю»: Андрей Губин заявил, что находится одной ногой в могиле

Москва, 30 сентября. Певец Андрей Губин пожелал себе смерти из-за невыносимых болей. В нулевых ему диагностировали серьезный недуг, на лечение которого он безрезультатно потратил 150 тысяч долларов.

Андрей Губин был одним из самых популярных артистов в 90-х. Однако на пике славы Губин внезапно исчез со сцены и начал вести уединенный образ жизни. Позже он признался, что завершить карьеру ему пришлось из-за болезни, поражающей нервную систему. Вначале исполнителя мучили ежедневные боли в мышцах лица, однако затем недуг распространился на все го тело.

Звезда 90-х утверждает, что его страдания можно сравнить лишь с тем, что испытывали святые великомученики. По признанию артиста, он постоянно думает о смерти, как о единственном возможном избавлении от болей. На лечение Андрей Губин потратил 150 тысяч долларов, однако это не принесло никакого результата. Певец целый год провел в Египте в надежде, что местные специалисты облегчат его участь, но и чуда не произошло.

«Я постепенно умираю, но умираю спокойно. Мне не страшно, я уже хочу умереть», — заявил артист в программе «Звезды 90-х» на Радио «Комсомольская правда».

По словам Губина, он уже гниет заживо: у него шатаются все зубы, плохо работает левая рука, а тело пронизывают жуткие боли. Исполнитель предполагает, что болезнь могли усугубить и травмы, которые он получил в детском и юношеском возрасте во время занятиях спортом, сообщает канал «360».