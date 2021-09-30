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Мария Захарова посоветовала Германии выдать RT DE разрешение на вещание
Политика
Мария Захарова посоветовала Германии выдать RT DE разрешение на вещание
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 30 сентября. Германия должна выдать телеканалу RT DE разрешение на вещание, чтобы доказать хорошее отношение к свободе печати, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, весь мир замер в ожидании решения Берлина в отношении телеканала.

Мария Захарова считает, что немецкому руководству следует выдать RT DE разрешение на вещание, как это было сделано в отношении других иностранных каналов. Так Германия продемонстрирует хорошее отношение к свободе печати, написала представитель МИД в Telegram-канале.

Захарова ранее анонсировала ответ дипломатического ведомства России на ситуацию с каналами RT в Германии на YouTube. По ее словам, по этому вопросу в МИД готовится комментарий, который всем понравится.

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захарова германия rt телеканал
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