Сына Шепелева и Фриске ошибочно поздравили с днем рождения из-за поста Орловой

Москва, 30 сентября. Экс-участница группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сбила с толку пользователей Сети, когда опубликовала снимок с крестником Платоном.

Ольга Орлова и Жанна Фриске дружили целых 20 лет, подставляя друг другу плечо в самые трудные периоды жизни. Такие отношения, какие были у участниц группы «Блестящие», редко встречаются в шоу-бизнесе. Когда у Фриске и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева родился сын Платон, Орлова стала крестной матерью мальчика. После смерти близкой подруги ведущая «Дома-2» стала реже видеть крестника. Позже в одном из интервью она рассказала, что видеться с ребенком ей категорически запретил Шепелев.

На днях Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте снимок, на котором позирует с мальчиком, держащим охапку воздушных шаров. В подписи к фото звезда поздравила с днем рождения крестника Платона и посетовала, почему дети так быстро растут.

Подписчики тут же решили, что на фотографии запечатлен сын Фриске. В комментариях начали массово оставлять поздравления и пожелания наследнику покойной артистки. Внимательные пользователи Сети заметили, что день рождения наследника Фриске и Шепелева 7 апреля, а значит, Орлова позирует на снимке с другим Платоном.

«Это сын Жанны Фриске? Ничего себе, какой большой уже! Поздравляю его с днем рождения!»; «Ольга, неужели Шепелев разрешил поздравить сына?»; «Я читаю комменты и ору! Такое ощущение, что люди уверены, что есть лишь один Платон на всей планете», — написали фолловеры под снимком.

Как пишет портал «Дни.ру», через несколько часов после публикации Ольге Орловой пришлось добавить к фото пояснение. Звезда объяснила, что ее крестные сыновья — тезки, и на снимке сын ее знакомых Платон, у которого недавно был день рождения. Однако даже это не успокоило пользователей Сети, которые продолжили поздравлять наследника Фриске и Шепелева. Экс-солистке «Блестящих» даже пришлось ограничить комментарии к публикации.

Шепелев не только Орловой запретил видеться со своим сыном Платоном: с мальчиком не могут встретиться и родные Жанны Фриске. Отец певицы не раз негативно высказался о бывшем гражданском муже покойной дочери. Не так давно он рассказал, как Шепелев тратил деньги исполнительница, когда она боролась с раком мозга.