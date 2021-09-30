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Политолог Марков: страх перед США вынуждает КНДР создавать гиперзвуковые ракеты

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 17:48
Армия
Политолог Марков: страх перед США вынуждает КНДР создавать гиперзвуковые ракеты
Global Look Press  /  Dirk Renckhoff/imageBROKER.com

Москва, 30 сентября. Соединенные Штаты несут ответственность за создание новых образцов вооружения в КНДР. Об этом заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее стало известно, что в КНДР прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». В Пхеньяне выразили уверенность, что пуск ракеты имеет серьезную стратегическую важность для северокорейской оборонной системы.

Марков отметил, что Пхеньян обладает скромными финансовыми и технологическими возможностями. Однако страх перед США вынуждает КНДР предпринимать усилия по созданию мощного вооружения, используя свое право на самооборону, передает «Свободная Пресса».

«КНДР готова приостановить свои разработки, но они требуют, чтобы американские войска ушли из Южной Кореи, убрали оттуда ядерное оружие и перестали проводить учения близ берегов Северной Кореи», — пояснил эксперт.

При этом Вашингтону выгодно противостояние с Пхеньяном, участниками которого также являются Япония и Южная Корея. По словам Маркова, увеличивающаяся военная мощь КНДР дисциплинирует Токио и Сеул, которые вынуждены играть роль младшего партнера США в Восточной Азии.

Ранее в генштабе Вооруженных сил Южной Кореи сообщили, что разработка северокорейской гиперзвуковой ракеты находится на ранней стадии, поэтому в настоящее время она не представляет угрозы для Сеула.

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сша кндр марков гиперзвуковые ракеты
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