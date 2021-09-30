Экс-тренер «Спартака» Романцев посоветовал Карпину не вызывать Дзюбу в сборную России

Москва, 30 сентября. Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев убежден, что форварда «Зенита» Артема Дзюбу не стоит приглашать в национальную команду.

Заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев признался, что его поразил отказ 33-летнего нападающего Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Он удивился, что футболисты теперь сами определяют уровень готовности к выступлению за национальную команду, пишет «Спорт-Экспресс».

«Удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней. Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал», — подчеркнул Романцев.

Экс-наставник «Спартака» заметил, что сейчас Карпин создает новую команду, в которой каждый должен поддерживать «идеи тренера». Дзюба мотивировал отказ от вызова в сборную России слабой физической формой. В октябре национальная команда проведет матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Ранее фанаты «Зенита» освистали Артема Дзюбу в конце матче Лиги чемпионов против «Мальме». Встреча в Петербурге прошла 30 сентября и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:0.