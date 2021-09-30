Аналитик Мураховский: Второй флот ВМС США бессилен против российских подлодок в Атлантике

Москва, 30 сентября. Оперативная группа эсминцев Второго флота ВМС США неспособна противостоять российским подлодкам в Атлантике. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США создали оперативную группу эсминцев Greyhound для противодействия субмаринам ВМФ России в Атлантическом океане. Группа Greyhound войдет в состав Второго флота ВМС США и будет отслеживать активность российских подлодок в Атлантике, передает РИА Новости.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что в США считают угрозой подлодки ВМФ России с ракетами «Калибр». Американские военные понимают, что прорыв одной российской субмарины с «Калибрами» через противолодочные рубежи доставит Вашингтону серьезные неприятности. Кроме того, в Пентагоне знают о скором поступлении на вооружение российского флота новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», с которыми в настоящее время американцы не способны бороться.

«Особое беспокойство в Пентагоне вызывает перспективный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» с ядерной боевой частью и фактически неограниченной дальностью», — пояснил эксперт.

Мураховский выразил уверенность, что присутствие подлодок ВМФ России в Атлантике является неразрешимой проблемой для Вашингтона, так как ВМС США неспособны противостоять российскому флоту в этом регионе.

Стоит отметить, что в состав оперативной группы Greyhound входят ракетные эсминцы USS Thomas Hudner и USS Donald Cook. При этом в ближайшем будущем к ним должен присоединиться USS The Sullivans.