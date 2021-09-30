Сбербанк нацелился на удержание 50% российского рынка ипотеки

Москва, 30 сентября. Планами бороться за поддержание нынешней доли на отечественном рынке ипотеки поделился директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Кредитная организация будет планомерно развиваться и осваивать новые отрасли. Вместе с этим она продолжит бороться за своих старых клиентов в ипотечной сфере, заявил Васев.

«На текущий момент наша доля составляет 50%, если быть точным, то в портфеле — 52%. <...> Мы ставим перед собой ультимативный таргет — держать долю не меньше 50%. Это наш рынок, и мы будем за него бороться, мы будем бороться за каждого клиента», — подтвердил он.

Представитель «Сбера» также упомянул о скором анонсе сервиса, который может стать новым решением жилищного вопроса.

Крупнейший банк в России ранее решил снизить возраст, по достижении которого граждане получают возможность брать жилищные кредиты. Это создало ряд дополнительных экономических стимулов. Их эффект объяснил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Тем временем Общероссийский народный фронт выступил за то, чтобы распространить семейную ипотеку на вторичное жилье в городах с небольшим числом новостроек. В ДОМ.РФ пообещали рассмотреть инициативу в ближайшее время, пишет «ФедералПресс».