Вашингтон, 30 сентября. Заказчики по всему миру получили в общей сложности 700 истребителей F-35, сообщили в американской корпорации Lockheed Martin.

Сайт программы сообщил, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II эксплуатируются на 21 авиабазе по всему миру. Самолет поставляется в 14 стран. Летать на этих самолетах обучены 1460 пилотов, общий налет всех самолетов превысил 430 000 часов.

К 2035 году производители планируют разместить на территории Европы не менее 450 единиц F-35. Не менее 48 из них будут модификацией F-35A ВВС США. В Индо-Тихоокеанском регионе будут находиться до 300 истребителей, уточнили на предприятии.

Корпорация Lockheed Martin поставит ВС США меньше F-35, чем предполагалось изначально. Задержки в производстве связывают с пандемией коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщил, что Россия поставит себе на вооружение Су-75 Checkmate, пишет «Царьград». Этот самолет может стать конкурентом для F-35 на экспортном рынке.