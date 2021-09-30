Два диких кабана атаковали Шакиру в Барселоне и похитили ее сумку

Барселона, 30 сентября. Знаменитая певица колумбийского происхождения Шакира чуть не лишилась ценных вещей после нападения кабанов, атаковавших ее в парке.

Неприятный инцидент произошел с исполнительницей хита Whenever, Wherever в Барселоне, когда она прогуливалась со своим восьмилетним сыном Миланом. Два диких кабана напали на мировую знаменитость и похитили ее сумку.

Шакира рассказала о неприятном инциденте поклонникам в Instagram Stories. Она показала подписчикам порванную и грязную сумку, которую ей удалось вернуть после атаки кабанов. Сама звезда поп-сцены и ее сын не пострадали.

«Они пытались унести мою сумку в лес вместе с мобильным телефоном. Они все уничтожили», — пожаловалась певица.

Нападение кабанов — не единственная неприятность в жизни знаменитости. Сейчас она находится в процессе судебного разбирательства из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Как полагает испанская прокуратура, Шакира задолжала 14,5 миллиона евро. Звезду обвиняют сразу в шести налоговых преступлениях.

Основанием для суда стало то, что исполнительница не платила налоги в Испании с 2012 по 2014 годы. Шакира говорила в свое оправдание, что в этот период жила на Багамах, а в европейскую страну приезжала редко.