Клинцевич назвал главный просчет сценаристов хаоса в Афганистане

В будущем могут возникать конфликтные ситуации на сопредельных границах Афганистана с соседними государствами. Таким предположением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник указал на обстоятельство, которое лично ему дает пищу для размышлений.

«В будущем могут возникать конфликтные ситуации на сопредельных границах Афганистана с соседними государствами. Недавно мы получили информацию о том, что боевики «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) подтянулись к границе с Таджикистаном. Это несмотря на заявления о том, что у них нет внешнеполитических планов», — сообщил политик.

Франц Клинцевич также предположил, что еще может способствовать дестабилизации обстановки.

«В ближайшее время спектакль будет разыгран дальше. Вооруженные силы Соединенных Штатов, якобы понимая, что они убежали и не довели дело до конца, начнут всякие спецоперации на этой территории, создавая максимально благоприятные условия для формирования потока беженцев, с которыми и пойдут боевики с заданиями на сопредельные государства. Я этот принцип называю — асфальтовый каток. Противостоять ему очень сложно. Можно только разойтись и пропустить его», — рассказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Sanaullah Seaim / XinHua

В завершение он отметил, что, на его взгляд, сценаристы такого варианта допустили в своих планах серьезный просчет.

«Стратеги немного недооценили ситуацию. Они столкнутся с очень серьезной проблемой. Они должны с этой проблемой считаться. В том числе и с 201-й базой вооруженных сил России — одним из самых сильных соединений на территории Центральной Азии», — заключил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал, почему верны опасения США насчет укрепления «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в Афганистане. По его мнению, Соединенные Штаты сделали для этого все необходимое.

1 Организация запрещена на территории РФ.