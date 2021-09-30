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«Эху Москвы» снова придется отвечать по иску Евгения Пригожина в суде
Общество
«Эху Москвы» снова придется отвечать по иску Евгения Пригожина в суде
ТАСС  /  Метцель Михаил

Пресненский районный суд Москвы отложил заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина к «Эху Москвы» на 9 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

На базе Пресненского районного суда 30 сентября состоялось заседание, в рамках которого рассматривался вопрос о признании недостоверными данных, распространенных радиостанцией «Эхо Москвы» в адрес петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

«Стороны представили суду дополнительные доказательства, в том числе лингвистические заключения ведущих экспертных учреждений. Для того чтобы дать сторонам время для изучения новых доказательств и представления позиции суд отложил заседание на 09 ноября 2021 года», — сказано в сообщении.

«Эху Москвы» снова придется отвечать по иску Евгения Пригожина в суде
Pr Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Как стало известно ранее, к распространению недостоверной информации о Пригожине причастен главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который утверждал, что бизнесмен якобы связан с «ЧВК Вагнера». Во время судебного заседания представители радиостанции также заявили о героическом характере деятельности ЧВК для общества. 

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суд пригожин эхо москвы
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