«Эху Москвы» снова придется отвечать по иску Евгения Пригожина в суде

Пресненский районный суд Москвы отложил заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина к «Эху Москвы» на 9 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

На базе Пресненского районного суда 30 сентября состоялось заседание, в рамках которого рассматривался вопрос о признании недостоверными данных, распространенных радиостанцией «Эхо Москвы» в адрес петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

«Стороны представили суду дополнительные доказательства, в том числе лингвистические заключения ведущих экспертных учреждений. Для того чтобы дать сторонам время для изучения новых доказательств и представления позиции суд отложил заседание на 09 ноября 2021 года», — сказано в сообщении.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Как стало известно ранее, к распространению недостоверной информации о Пригожине причастен главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который утверждал, что бизнесмен якобы связан с «ЧВК Вагнера». Во время судебного заседания представители радиостанции также заявили о героическом характере деятельности ЧВК для общества.