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Шоу-бизнес
Режиссер Баранов рассказал, как актриса Усатова помогает ему на съемочной площадке
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Режиссер Баранов рассказал, как актриса Усатова помогает ему на съемочной площадке
Шоу-бизнес
Режиссер Баранов рассказал, как актриса Усатова помогает ему на съемочной площадке
ТАСС  /  Белинский Юрий

Советская и российская актриса, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двух премий «Ника» и «Золотой орел» Нина Усатова сегодня празднует 70-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляршу поздравил кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Баранов.

Собеседник назвал самые яркие, на его взгляд, отличительные черты всенародно любимой артистки.

«Гениальная актриса. Абсолютно наш человек. Сразу родной тебе. Как бабушка. Это образ настоящей русской женщины. В ее характере умещается все. Именно поэтому она гениальная актриса», — сказал кинорежиссер.

Александр Баранов также поделился впечатлениями от совместной работы с Ниной Усатовой в целом ряде своих картин.

«Когда она работает на съемочной площадке, я всегда хохочу, поэтому трудно вспомнить какой-то конкретный случай. К примеру, у меня в проекте снимались молодые актрисы. Нине Николаевне показалось, что они играют не совсем так, как она считает нужным, поэтому начинает давать советы. Артисты относятся к ней с большим уважением, однако она не знает, что я уже поставил им задачу, поэтому ставит свою. Говорит все тихо, чтобы я не слышал. В этот момент я сижу и хохочу у мониторов. Когда сцена получается хорошо, я благодарю Нину Николаевну, а если не получается, то вежливо поясняю, что ничего менять не нужно, я все так и задумывал», — рассказал собеседник ФАН.

Режиссер Баранов рассказал, как актриса Усатова помогает ему на съемочной площадке
ТАСС  / Артем Геодакян

В завершение он поделился сердечными пожеланиями в адрес юбилярши.

«Это родной человек. Абсолютно честный. Она никогда не будет заниматься интригами. Это здорово. Здоровья ей! Пусть живет до 100 лет. Кроме того, конечно же, работы. Преступление — оставлять таких людей без дела», — подытожил продюсер.

Ранее режиссер Сергей Мезенцев через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Галибина. По словам собеседника, артист представляет собой мастера старой школы, что в наше время встречается редко.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Баранов рассказал, как актриса Усатова помогает ему на съемочной площадке
баранов усатова
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