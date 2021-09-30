Финансисты рассказали, как санкционная тематика влияет на рубль

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили обзор рынков валют на 30 сентября.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

По словам экспертов, нефть 30 сентября держится на позитивной отметке — 78 долларов за баррель. Вчера давление на стоимость нефти оказали данные, опубликованные Министерством энергетики США по запасам: вопреки ожиданиям они увеличились на 4,58 миллиона баррелей.

«Вышли данные по добыче нефти в США: она составила 11,1 миллиона баррелей в сутки, предыдущее значение составляло 10,6. Такой рост обусловлен тем, что восстанавливается добыча в Мексиканском заливе после разрушительных последствий урагана “Ида”. В Америке вернулись к тому уровню добычи, который был до печальных событий, когда обрушился ураган на побережье», — отметили экономисты.

Энергетический кризис, который сейчас разразился в Европе и в Китае, сохраняется, уточнили эксперты. Несмотря на это, на нефть достаточно активный спрос у тех компаний, которые используют ее как альтернативу углю и природному газу из-за высоких цен на эти ресурсы.

«Представители ОПЕК вчера заявили, что в текущем 2021 году на рынке нефти будет дефицит в размене 1,1 миллиона баррелей в сутки, но уже в 2022 году будет профицит в размере 1,4. Но оценка была понижена с 1,6, что говорит о позитивном взгляде на рынок нефти», — рассказали аналитики.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото 30 сентября продолжает снижаться. Вчера отметка опустилась с 1740 до 1720 долларов за унцию, но в ходе утренних торгов показатели смогли немного восстановиться до отметки 1730, говорят специалисты.

«На золото продолжает давить фактор дорожающего доллара. Вчера по индексу DXY доллар обновил свои годовые максимумы и достиг отметки 94,4 пункта. На этом фоне доходности десятилетних государственных облигаций продолжают находиться на достаточно высоких отметках. Ситуацию уравновешивает ожидание высокой инфляции», — отметили аналитики.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Рубль продолжает находиться в очень низком диапазоне — 72,50 рубля за доллар. Финансисты рассказали, что на рубль негативно влияет санкционная тематика.

«Также на рубль влияет то, что США могут ввести санкции на вторичный рынок облигаций, и ежедневные покупки Минфином валют в стране. На следующей неделе будут объявлены параметры на октябрь, и, учитывая, что цены на нефть за последний месяц подросли, объем будет еще выше, чем был в сентябре. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и газ, все-таки Россия — страна нефтегазовая, которая получает немалое количество доходов в бюджет от продажи своих ресурсов», — делятся эксперты.

Сейчас в стране заметно явное ускорение инфляции и роста цен, несмотря на то что был летний сезон и поступило много продуктов на рынок. Это оказывает серьезное давление на Центральный банк России, отметили специалисты.

Ранее аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, что замедление экономики Китая может снизить экономическую активность, что повлияет на снижение спроса на топливо.