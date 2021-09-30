«Юнармия» и «Победа». Альгис Микульскис о возрождении военно-спортивной игры

После годичной паузы, связанной с пандемий коронавируса, «Юнармия» вновь возвращается к всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис стал свидетелем торжественного открытия патриотических соревнований, которое состоялось 30 сентября в подмосковном поселке Калининец.

Алые береты, юные лица, торжественный марш по плацу воинской части… Всероссийская юношеская военно-спортивная игра «Победа» после перерыва длиною в год, вызванного эпидемией коронавируса, вернулась и сразу же собрала под свои знамена десятки тысяч парней и девушек из 72 регионов России. 30 сентября состоялось открытие финального этапа, участие в котором примут только лучшие, победившие в отборочных соревнованиях.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Сразу стоит отметить, что история у «Победы» — богатая. Только в своем современном виде она существует уже больше 20 лет, а ведь у нее была и легендарная предшественница, о которой в своем приветственном слове напомнил присутствовавший на церемонии открытия заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

«Эта игра продолжает славные традиции «Зарницы» — военно-спортивной игры, на которой выросло несколько поколений молодежи нашей страны. Я уверен, что вы станете достойными продолжателями наших славных ратных традиций — волей к победе, упорством, ловкостью докажете, что неслучайно представляете свои регионы в сердце нашей Родины», — обратился генерал-полковник Картаполов к участникам «Победы».

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

За год, пропущенный по объективным причинам, по игре соскучились. Это было видно и по организаторам, и по участникам, и по тому, кто будет определять лучших. Общее мнение на этот счет эмоционально выразила главный судья соревнований — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

«Мы с нетерпением ждали того момента, когда появится возможность снова провести «Победу». Это действительно уникальное, захватывающее и очень важное событие для всех ребят, которые прошли отбор и вышли в финал. Здесь соберутся лучшие из лучших, увлеченные спортом, творчеством, наукой, изучением истории и географии. Но, имея хорошую личную подготовку, нельзя забывать о командном духе, что делает работу более эффективной и дает больше шансов на успех», — подчеркнула глава судейской коллегии.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Что касается чисто технических тонкостей — игра делится на этапы. Первый из них, конкурс «Визитка», будет проходить в онлайн-формате и выглядеть как видеопредставление командами тех республик и областей, откуда они приехали в Москву. Простор для фантазии тут ничем не ограничен — можно показать жюри как ролик о прелестях национальной кухни, так и клип про природные красоты родных краев или, например, про народные танцы Севера…

Разумеется, не обойдется и без зрелищной программы. В ходе конкурса «Дорога победителей», который, к слову, будет главным конкурсом игры, участники покажут себя именно с военной стороны. Юнармейцам предстоит отразить атаку условных диверсантов, испытать себя в роли саперов, специалистов радиационной, химической и биологической защиты, полевых медиков… С одним из таких медиков, петербуржцем Тимофеем Шалберовым, ФАН удалось пообщаться.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

«В нашем патриотическом центре «Дзержинец» мы организовали классы медицинской подготовки, школу будущих командиров… Я выбрал медицину и теперь, безусловно, смогу оказать первую помощь. Конечно, если будет что-то серьезное и сложное — это к профессиональным медработникам, но и я товарища в беде не оставлю — это однозначно», — рассказал юнармеец.

Игра «Победа» — не только военная, но еще и спортивная. То есть состязательная составляющая представлена в ней в полном объеме. И о важности именно этой составляющей рассказал начальник главного штаба «Юнармии» — свежеиспеченный олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

«Ввести некую конкуренцию мы пытаемся по многим направлениям. Мне кажется, что это как раз и приводит к более значимым результатам. Здесь же спортивные военные игры, поэтому, думаю, что без соревновательного духа провести их было бы невозможно. Вы видели, сколько сегодня было представлено регионов, ребята из которых будут бороться за звание лучших в нашей стране», — отметил герой Токио-2020.

Вместе с прикладными дисциплинами в ходе «Победы» будут широко представлены и дисциплины гуманитарные. Например, конкурс «Ратные страницы истории Отечества», призванный в ходе 30-минутного теста определить начинающих экспертов в области военно-исторической науки.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

В конце мая нынешнего года «Юнармия» отметила свой первый, пятилетний, юбилей. Абсолютно не факт, что все, связавшие свое детство с этим движением, свяжут свою взрослую жизнь с вооруженными силами. Тем не менее, глядя на то, с каким энтузиазмом эта молодежь печатает шаг в парадных расчетах, начинаешь понимать — перед тобой не просто юное поколение, которому стало вдруг мало компьютерных «стрелялок» и оно решило поразвлекаться в реальной жизни. Перед тобой — настоящий кадровый резерв страны, обучающийся беречь ее в будущем.

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