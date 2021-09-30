Digital Holding начинает работу в Узбекистане

«ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» совместно с партнерами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding. Стороны подписали заключительный пакет документов по созданию СП. Digital Holding возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell.

Digital Holding призван стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. Деятельность компании будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также на внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

СП внесено 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell, дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Российская сторона также направит 100 млн долларов инвестиций в развитие Digital Holding. В совместном предприятии 51% будет принадлежать компании «Диджитал Инвест», совместному предприятию «МегаФона» и «ЮэСэМ Телеком», 49% — Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

Новым генеральным директором оператора Ucell (ООО «COSCOM») назначен Андрей Шишковский, прежде занимавший должность директора по региональному развитию «МегаФона» в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, пост гендиректора CRPT Turon сохранит Анатолий Бачикалов.

«Создание СП Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока, как ПАО “МегаФон”, будет способствовать внедрению передовых технологических решений. Руководством страны перед отраслью поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики, в том числе и по дальнейшему развитию мобильной связи. Цифровая экономика определена в качестве основного драйвера экономического роста, поэтому предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов», — говорит Олимжон Умаров, советник премьер-министра Республики Узбекистан.

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«Уверен, что экспертиза “МегаФона” и наших партнеров “ИКС Холдинг” и ЦРПТ, а также профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания СП, позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу. От “МегаФона” мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«ЮэСэМ Телеком» — цифровое подразделение холдинговой компании USM. Контролирует 100% телеком-оператора «МегаФон» и ИТ-группы «ИКС Холдинг». Основные владельцы «ЮэСэМ Телеком» — USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

«ИКС Холдинг» — российская многопрофильная ИТ-группа, в которую входит 30 компаний, объединенных в пять субхолдингов: YADRO, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». Приоритетные направления деятельности «ИКС Холдинга» — цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект. Холдинг — крупнейший поставщик ИТ для операторов связи и входит в топ-3 крупнейших ИТ-разработчиков России.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике. ЦРПТ является совместным проектом USM (50%), ГК «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%). ЦРПТ создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России. CRPT Turon по результатам эксперимента определен оператором системы маркировки в Республике Узбекистан, которая создана в формате государственно-частного партнерства.

Ucell — оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G, лидер на рынке сотовой связи Узбекистана. Услугами компании пользуется 8 млн абонентов. На 1 августа 2021 года покрытие в населенных пунктах составляло 97,8% (GSM); 73,2% (UMTS); 73,4% (LTE). Ucell — пионер стандарта 5G в Узбекистане.