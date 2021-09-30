Лукашенко рассчитывает на поддержку ВС РФ в случае вооруженного конфликта

Минск, 30 сентября. Белоруссия может получить полномасштабную помощь от российской армии при начале полномасштабного вооруженного конфликта, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Белорусский лидер изложил свою точку зрения на расстановку военных сил в Европе в интервью американскому телеканалу CNN.

«У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в случае начала боевых действий «вся западная часть Вооруженных сил России» придет на помощь союзной стране. Белорусский президент отметил, что он не собирается запугивать американских журналистов и кого-либо еще мощью российской армии, но просто напоминает о реальной стратегической обстановке в Европе. Москва и Минск не скрывают своего тесного партнерства в военной области, резюмировал Лукашенко.