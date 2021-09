Американский музыкант Оливер Три записал мини-альбом с Little Big и Томми Кэшем

Санкт-Петербург, 30 сентября. Фронтмен петербургской рейв-группы Little Big Илья Прусикин назвал работу с американским музыкантам Оливером Три продуктивным сотрудничеством Востока и Запада.

Легендарный лейбл Atlantic Records, который работает с Карди Би, Эд Шираном, Бруно Марсом и другими мировыми звездами, выпустил мини-альбом Welcome To The Internet группы Little Big и Оливера Три. На стриминговых площадках пластинка будет доступна с 30 сентября. Солист петербургской рейв-группы Илья Прусикин рассказал, что они быстро сошлись с американским исполнителем, ведь оба продвигают идею «музыкального гибрида».

Три трека с альбома были записаны в Лос-Анджелесе, остальная же работа велась уже на студии в России. Оливер Три побывал сначала в Москве, а затем отправился в Петербург. По словам Прусикина, американский коллега остался в восторге от русской бани и еды, в особенности ему понравились пельмени. Сам Оливер Три в интервью отметил, что одновременно с записью альбома снимал документальный фильм о своих приключениях в России.

«Я переехал в Россию четыре месяца назад, чтобы поработать с моей любимой группой Little Big. Мы уже сняли два совместных клипа, а также документальный фильм о творческом процессе и о том, как я, иностранец, интегрировался в российскую жизнь», — рассказал Оливер Три в интервью «РБК Стиль».

В создании мини-альбома Welcome To The Internet также принял участие эстонский рэпер Томми Кэш. Американский музыкант признался, что безумно обрадовался, когда его коллега из Эстонии согласился присоединиться к проекту. В начале сентября фанаты уже смогли оценить сотрудничество между Востоком и Западом, как назвал это солист Little Big Илья Прусикин. На YouTube состоялась премьера клипа Turn It Up с участием Томми Кэша и Оливера Три.