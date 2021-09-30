Капитан Шигин: Россия имеет эффективные средства для противодействия ВМС США в Атлантике

Москва, 30 сентября. Россия имеет мощные средства для противодействия силам Запада в Атлантическом регионе, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Шигин.

Американское военное руководство решило сформировать новую оперативную группу эсминцев под названием Greyhound. Основной ее задачей будет противодействие субмаринам Военно-морского флота России в акватории Атлантического океана и защита границ США. Доступ к этому региону всегда был проблемным для РФ, в том числе и по причине существования Фарреро-Исландского противолодочного рубежа, созданного странами НАТО, отметил писатель-маринист, капитан первого ранга запаса Владимир Шигин в комментарии для издания «ПолитЭксперт».

Западная оборонительная линия раскинулась между британскими, гренландскими и исландскими территориями, уточнил эксперт. Он подчеркнул, что США будут вкладывать огромные средства в реконструкцию атлантической авиабазы, где уже были размещены американские противолодочные самолеты, предназначенные для мониторинга обстановки в регионе. Капитан отметил, что подобная деятельность отлично укладывается в концепцию нового противостояния Соединенных Штатов с Россией.

Фарреро-Исландский рубеж был всегда весьма сложным препятствием для России, однако военное руководство страны смогло заполучить эффективные инструменты для противостояния с США в Атлантике, сказал Шигин. По его словам, это стало возможно благодаря активной модернизации российского вооружения.

«У нас есть оружие, в том числе крылатые ракеты, которые могут поражать цели стратегически оперативной важности, не выходя даже за пределы этого рубежа», — констатировал эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что новая группа эсминцев ВМС США никак не угрожает России. Он подчеркнул, что корабли ВМФ РФ не нарушают границы других государств и находятся лишь в районах, где это разрешено международным правом, ввиду чего американские войска не смогут оказать влияние на маршруты российской морской техники.