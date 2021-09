Кито, 30 сентября. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения после кровавых столкновений в тюрьме Гуаякиля, которые унесли жизни 116 человек. Об этом сообщает правительство в Кито.

BREAKING: State of Emergency declared in Ecuador’s prison system



116 dead and dozens injured following a violent battle between gangs at Litoral prison in Guayaquil@nbc6 pic.twitter.com/KLMCgZeNoC — Cristian Benavides (@cbenavidesTV) September 30, 2021

По информации властей, по меньшей мере 116 человек были убиты, еще 80 получили ранения. Из числа погибших по крайней мере были обезглавлены в ходе бунта, произошедшего в тюрьме «Прибрежная» города Гуаякиль.

Президент Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение, которое позволит правительству разместить полицию и военных внутри тюрем. Глава государства добавил, что власти пока не вернули полный контроль над пенитенциарным учреждением.

A riot in one of Ecuador's largest prisons leaves at least 116 dead https://t.co/hcVQjvS5S1 pic.twitter.com/UmDPg4NcEE — Reuters (@Reuters) September 30, 2021

«Я сожалею, что тюрьмы превращаются в территории для столкновений между криминальными бандами», — отметил Лассо, добавив, что он сделает все для предотвращения вспышек насилия в других местах.

Президент также призвал родственников заключенных держаться подальше от места происшествия, пока власти предпринимают меры по обеспечению безопасности.

Тюремный бунт

Первые инциденты были зарегистрированы 28 сентября. На следующий день после этого полиция сообщила, что ситуация в учреждении вновь была взята под контроль. Однако в ночь с 29 на 30 сентября в нескольких блоках тюрьмы были зарегистрированы взрывы и столкновения между членами криминальных банд. Вскоре на место происшествия были отправлены 400 офицеров полиции для поддержания порядка.

URGENTE????#CmdtGralPolicía #GralTannyaVarela:



????Alrededor de 400 servidores policiales realizan un operativo de intervención y requisa en el interior del #CPLGuayas No. 1, con el fin de mantener el orden y garantizar la seguridad en el centro carcelario



Operativo en desarrollo pic.twitter.com/NiQHjQkeO3 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 30, 2021

Бунт начался после того, как заключенные из одного крыла проникли в другое и напали на членов конкурирующей банды. Тогда по меньшей мере шесть арестантов были обезглавлены, остальные оказались застрелены или убиты при взрыве гранаты. Полиции удалось спасти шестерых поваров, которые находились в том же крыле. Двое полицейских получили ранения. В первый день были обнаружены 24 тела.

По информации директора тюрьмы Боливара Гарсона, столкновения возобновились в ночь среды, после чего были найдены 116 убитых.

#ATENCION || Balacera en la Cárcel de #Guayaquil en la Penitencia, pabellón 5. Se presumen nuevas muertes. Sucede luego que #FaustoCobo deje la #SNAI pic.twitter.com/zjR0zCnaNx — Sucesos News | World ???? (@NewsSucesos) September 28, 2021

На снимках, распространившихся в социальных сетях, видны десятки безжизненных тел, а также следы огнестрельного оружия, ножей и бомб. Ранее командир региональной полиции Фаусто Буэнано заявил, что были обнаружены тела в трубах тюрьмы.

«Заключенные звонили нам со словами: «Сестра, они убивают меня. Позвони полиции, чтобы они вошли в пятый павильон». Они просили о помощи», — рассказала родственница одного из осужденных.

Снаружи тюрьмы десятки членов семьи погибших со слезами смотрели на происходящее.

Inmates are seen on top of a prison roof during a riot at the Guayaquil Regional prison in Guayaquil, Ecuador, Tuesday, September 28. #VOA#WBC pic.twitter.com/RnxCNdSO13 — WBC NEWS (@WBC_WORLDNEWS) September 30, 2021

«За всю историю страны не было хоть немного похожего на этот инцидент», — заявила бывшая председательница Национального совета по реабилитации Леди Сунига.

Война банд

В результате столкновений были ранены только двое офицеров полиции, при этом потеряли жизнь более 100 заключенных. Это указывает на то, что кровавая резня произошла в контексте войны между противоборствующими криминальными бандами.

PrScr Twitter / @nanduti

По информации местных СМИ, убийства были заказаны за пределами тюрьмы на фоне борьбы за власть между мексиканскими картелями, которая ведется в Эквадоре.

В «Литорале» находятся заключенные из криминальных банд «Лос Чонерос», которые связаны с влиятельным мексиканским наркокартелем Синалоа, и «Лос Лобос», сотрудничающих с криминальной организацией «Новое поколение Халиско» (CJNG). Борьба между двумя группировками могла стать катализатором тюремного бунта.

Обезглавливание и жестокий характер насилия в «Прибрежной» характерны для мексиканских наркокартелей, которые часто убивают своих врагов самыми ужасными способами, чтобы навести ужас.

Предыдущая кровавая расправа в тюрьмах Эквадора произошла 23 февраля 2021 года, в результате чего погибли 79 заключенных, сотни получили ранения. Бунты произошли сразу в нескольких городах страны.