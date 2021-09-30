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Представитель «ЖКХ Контроль» Худяев привел пример снижения тарифов ЖКХ

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 17:22
Экономика
Представитель «ЖКХ Контроль» Худяев привел пример снижения тарифов ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 30 сентября. Повышение трат на коммунальные услуги стало одной из тем брифинга «Как российское ЖКХ готовится к зиме: новые правила и тарифы», организованного Медиагруппой «Патриот».

На вопросы ответил председатель «Регионального Центр "ЖКХ Контроль" Ленинградской области» Сергей Худяев. В частности, он вспомнил, что однажды стоимость теплоснабжения для населения все-таки стала ниже.

«В Ленинградской области такой случай был в 2016 году, после того, как люди вышли на площадь и начали возмущаться тем, что они увидели в платежках после окончания новогодних праздников. <...> Тогда власти приняли волевое решение, снизив тарифы по теплоснабжению, который настолько резко вырос, что люди не выдержали», — рассказал Худяев.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее дал поручение проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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жкх протест тарифы жкх коммунальные услуги медиагруппа патриот худяев
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