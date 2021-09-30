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Кот спас многодетную семью от смерти в огне
Происшествия
Кот спас многодетную семью от смерти в огне
Федеральное агентство новостей  / 

Белгород, 30 сентября. Кошка по кличке Муся первой заметила огонь и дым и начала громко мяукать, разбудив детей. Как пишет Бел.Ру, первым проснулся 17-летний подросток, когда кухню уже полностью охватило огнем. Он разбудил родных, которым пришлось выбираться на улицу из окна.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неполадок в электрооборудовании. Люди спасены, а вот дом уже вряд ли удастся восстановить.

Пострадавшие рассказали журналистам, что купили этот дом десять лет назад за счет средств материнского капитала. В результате пожара все вещи и мебель сгорели. Спасти удалось только документы.

В одной из школ для девятерых детей из пострадавшей семьи собрали необходимые вещи. В настоящее время многодетная семья живет в гостинице.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в центре Москвы, который тушили 16 единиц техники, 56 человек и вертолет. Во время пожара никто не пострадал.

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