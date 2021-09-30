Эксперт Худяев заявил о необходимости контроля за резервными линиями отопления

Санкт-Петербург, 30 сентября. Брифинг председателя общественной организации «Региональный Центр "ЖКХ Контроль" Ленинградской области» Сергея Худяева состоялся 30 сентября в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Конференция в медиацентре «Патриот» была посвящена грядущему отопительному сезону и специфике работы ЖКХ. Худяева спросили, возможна ли в России ситуация наподобие техасской. Прошедшей зимой из-за проблем в системе отопления людям в США приходилось ночевать в машинах.

Худяев отметил, что аварии во время отопительного сезона случаются и в нашей стране. Прошлые годы показали, что происходят прорывы магистралей, в результате которых дома остаются без тепла. Однако службы все быстро восстанавливали — к большим потерям эти ЧП не приводили.

Избежать проблем удалось, в том числе, благодаря системам резервирования. Они, как правило, принадлежали большим предприятиям, которые раньше могли за счет своей котельной отапливать целый город. Сейчас, после передачи сетей в аренду, бывают случаи, когда резервные линии режут, ликвидируют, а чиновники закрывают глаза на происходящее с ними. Эксперт призвал органы надзора проявлять больше внимания этому вопросу, в частности, чтобы не было таких ситуаций, как в Техасе.

Крупнейшие экономические державы Европы в преддверии отопительного сезона расплачиваются за энергетические пакеты, ограничивающие работу российских газопроводов.