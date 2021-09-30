Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 17:49
17:49
Общество
«Юнармия» и «Победа». Альгис Микульскис о возрождении военно-спортивной игры
17:48
Экономика
«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную рассылку от имени госорганов
17:48
Армия
Политолог Марков: страх перед США вынуждает КНДР создавать гиперзвуковые ракеты
17:47
Происшествия
В Северной Осетии возбудили дело о краже денег и украшений умерших пациентов больницы
17:47
Общество
Движение по Биржевому мосту в Петербурге закроется после 8 октября
17:46
Общество
Голикова сообщила о подъеме заболеваемости COVID-19 в России
17:45
Спорт
Экс-тренер «Спартака» Романцев посоветовал Карпину не вызывать Дзюбу в сборную России
17:45
Армия
Аналитик Мураховский: Второй флот ВМС США бессилен против российских подлодок в Атлантике
17:45
Экономика
Сбербанк нацелился на удержание 50% российского рынка ипотеки
17:45
Армия
Корпорация Lockheed Martin суммарно поставила заказчикам 700 истребителей F-35
Все новости

Эксперт Худяев заявил о необходимости контроля за резервными линиями отопления

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 17:21
Общество
Эксперт Худяев заявил о необходимости контроля за резервными линиями отопления
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 сентября. Брифинг председателя общественной организации «Региональный Центр "ЖКХ Контроль" Ленинградской области» Сергея Худяева состоялся 30 сентября в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Конференция в медиацентре «Патриот» была посвящена грядущему отопительному сезону и специфике работы ЖКХ. Худяева спросили, возможна ли в России ситуация наподобие техасской. Прошедшей зимой из-за проблем в системе отопления людям в США приходилось ночевать в машинах.

Худяев отметил, что аварии во время отопительного сезона случаются и в нашей стране. Прошлые годы показали, что происходят прорывы магистралей, в результате которых дома остаются без тепла. Однако службы все быстро восстанавливали — к большим потерям эти ЧП не приводили.

Избежать проблем удалось, в том числе, благодаря системам резервирования. Они, как правило, принадлежали большим предприятиям, которые раньше могли за счет своей котельной отапливать целый город. Сейчас, после передачи сетей в аренду, бывают случаи, когда резервные линии режут, ликвидируют, а чиновники закрывают глаза на происходящее с ними. Эксперт призвал органы надзора проявлять больше внимания этому вопросу, в частности, чтобы не было таких ситуаций, как в Техасе.

Крупнейшие экономические державы Европы в преддверии отопительного сезона расплачиваются за энергетические пакеты, ограничивающие работу российских газопроводов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт Худяев заявил о необходимости контроля за резервными линиями отопления
отопление резервирование мг патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru