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МИД России обратил внимание США и ЕС на истребление Киевом украинского населения
Политика
МИД России обратил внимание США и ЕС на истребление Киевом украинского населения
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 сентября. Россия призывает Соединенные Штаты и Евросоюз обратить внимание на уничтожение Киевом населения Украины, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По словам дипломата, западным странам следует обратить особое внимание на длящееся на протяжении долгих лет уничтожение Киевом украинского населения. В частности, США и Евросоюз должны добиться от украинских властей прекращения боевых действий в Донбассе, добавил Зайцев.

Как стало известно ранее, Киев категорически выступает против замораживания ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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