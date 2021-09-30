МИД России обратил внимание США и ЕС на истребление Киевом украинского населения

Москва, 30 сентября. Россия призывает Соединенные Штаты и Евросоюз обратить внимание на уничтожение Киевом населения Украины, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По словам дипломата, западным странам следует обратить особое внимание на длящееся на протяжении долгих лет уничтожение Киевом украинского населения. В частности, США и Евросоюз должны добиться от украинских властей прекращения боевых действий в Донбассе, добавил Зайцев.

Как стало известно ранее, Киев категорически выступает против замораживания ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.