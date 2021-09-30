МИД РФ призвал Душанбе и Кабул к снижению напряженности на таджикско-афганской границе

Москва, 30 сентября. РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску путей урегулирования кризиса на таджикско-афганской границе. Об этом заявил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По его словам, российская сторона обеспокоена концентрацией войск на границе между Таджикистаном и Афганистаном, а также обоюдными резкими заявлениями лидеров двух стран.

«Призываем Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации», — пояснил он.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из республики войск США. К середине августа боевикам движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) удалось захватить всю территорию страны, после чего они объявили об окончании войны в Афганистане.

Позднее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал Кабул создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков. В своб очередь глава политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.