Экономист Иосуб рассказал, что будет с ценами на газ в ближайшее время

Новые цены могут заставить производителей СПГ развернуться и переориентироваться с азиатских рынков на европейские. В результате роста предложения ценовые качели качнутся в обратную сторону. Об этом ФАН рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Цены на газ растут

Цена на газ на рынке Европы уже в третий раз за день обновила максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Накануне ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубометров и сегодня с утра продолжили дорожать. К 09:16 они установили очередной рекорд — 1076 долларов, полчаса спустя преодолели планку в 1100 долларов, а к 11:21 резко подскочили до 1177,6 доллара.

Ценовые качели

Как отметил Вадим Иосуб, основная причина такого взлета цен — дисбаланс между спросом и предложением. Основную скрипку в спросе играет экономика Китая, которая восстанавливается после пандемии коронавируса.

«Многие глобальные поставщики газа (в первую очередь СПГ) переключились на Китай. А в Европе после прошлогодней холодной зимы газа в хранилищах осталось меньше, чем обычно. Кроме того, в ЕС резко подорожали квоты на парниковые выбросы. Многие производители энергии вынуждены переориентироваться с грязного угля на чистый газ. Что касается возобновляемых источников энергии, то они не смогли возместить дефицит традиционных источников. Проблемой стала безветренная погода», — пояснил Вадим Иосуб.

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В то же время, заметил экономист, очевидно, что такой аномальный рост цен — явление временное, за ним последует восстановление предложения голубого топлива на европейском рынке. Так, «Газпром» может восстановить прокачку газа по газопроводу «Ямал — Европа».

«Кроме того, новые цены могут заставить производителей СПГ развернуться и переориентироваться с азиатских рынков на европейские. В результате роста предложения ценовые качели качнутся в обратную сторону. Вероятно, нынешняя цена в районе 1100 долларов за 1000 кубометров находится на пике», — заключил Вадим Иосуб.

Стоимость газа в Европе взлетела за последние недели: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.