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Правительство РФ предложило увеличить минимальный размер оплаты труда на 6,4%

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 16:45
Экономика
Правительство РФ предложило увеличить минимальный размер оплаты труда на 6,4%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 сентября. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предлагается увеличить до 13 617 рублей. Об этом сообщается в проекте закона Правительства РФ.

С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц. Увеличенный на 6,4% показатель составит 42% от величины медианной заработной платы (32 422 рубля) в 2020 году. Увеличение значения затронет 2,7 млн граждан, половина из них заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Закон, по которому порядок расчета минимальной зарплаты скорректировали, был принят в прошлом году. По новой схеме значение на очередной год устанавливается федеральным законом и исчисляется как 42% от медианной зарплаты по России. От данной величины ровно у половины работников зарплата выше, у другой половины — ниже.

После одобрения кабмина в Госдуму будет внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Увеличение показателя до 13 600 рублей коснется трех миллионов человек по всей России.

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кабмин мрот законопроект
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