Эксперт Худяев рассказал о новой стратегии отопления жилых домов в России

Санкт-Петербург, 30 сентября. Председатель общественной организации «Региональный центр «ЖКХ Контроль» Ленинградской области» Сергей Худяев стал гостем брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Сейчас в вопросе отопления жилых домов есть стратегия, направленная на переход к закрытым системам теплоснабжения.

«Это связано с тем, что индивидуальный тепловой пункт (ИТП) перестраивается таким образом, чтобы входящий в дом тепловой ресурс не циркулировал из этой теплотрассы, проходил и гонялся, а, чтобы этот ресурс, входя при определенной температурных параметрах в дом, мы это фиксируем, он внутри циркулирует по системе теплоснабжения и внутри же подогревается», — пояснил эксперт.

Важный аспект — ресурс должен подогреваться, а его циркуляция должна быть постоянной. В этой системе используется не котельная, а чаще всего бойлер. Он позволяет доводить воду до нормативного состояния по температуре и поддерживает циркуляцию, отметил Худяев.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» также обсудили увеличение трат населения на коммунальные услуги.