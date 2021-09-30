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Семилетний мальчик из Армении сдвинул цепь из автомобилей весом пять тонн
Общество

Давит Саргсян вот уже три года занимается силовым экстримом. На этот раз семилетний «супермен» из Армении превзошел самого себя и сдвинул цепь из автомобилей весом в пять тонн.

Впервые свою недюжинную силу мальчик продемонстрировал в четыре года. Давит Саргсян помог папе передвинуть автомобиль. С этого дня мальчик активно развивает «суперспособности».

Родные Давита обратились в армянскую Ассоциацию богатырей. Первый рекорд зарегистрировали именно там: силачу удалось толкнуть автомобиль Opel Astra Manish. Для того, чтобы зарегистрировать второй рекорд, семья Саргсяна обратилась на передачу «Большие малыши». Вес автомобиля повысили, и Давит установил свой второй рекорд.

«Третий и четвертый рекорды он побил здесь, в Гюмри, на площади на день защиты детей 1 июня. Побил два рекорда. Протянул одним пальцем один автомобиль весом 1430 кг. Одной рукой протянул два автомобиля весом 2903 кг. Побил два рекорда Книги богатырей. Рекорд Давита зарегистрирован также в Ассоциации мировых рекордов, он получил сертификат», — рассказала бабушка семилетнего рекордсмена.

Сейчас юный силач протягивает цепь из трех автомобилей весом в пять тонн. Родители уже отправили заявку на регистрацию достижения в Книгу рекордов Гиннесса.

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