Семилетний мальчик из Армении сдвинул цепь из автомобилей весом пять тонн

Давит Саргсян вот уже три года занимается силовым экстримом. На этот раз семилетний «супермен» из Армении превзошел самого себя и сдвинул цепь из автомобилей весом в пять тонн.

Впервые свою недюжинную силу мальчик продемонстрировал в четыре года. Давит Саргсян помог папе передвинуть автомобиль. С этого дня мальчик активно развивает «суперспособности».

Родные Давита обратились в армянскую Ассоциацию богатырей. Первый рекорд зарегистрировали именно там: силачу удалось толкнуть автомобиль Opel Astra Manish. Для того, чтобы зарегистрировать второй рекорд, семья Саргсяна обратилась на передачу «Большие малыши». Вес автомобиля повысили, и Давит установил свой второй рекорд.

«Третий и четвертый рекорды он побил здесь, в Гюмри, на площади на день защиты детей 1 июня. Побил два рекорда. Протянул одним пальцем один автомобиль весом 1430 кг. Одной рукой протянул два автомобиля весом 2903 кг. Побил два рекорда Книги богатырей. Рекорд Давита зарегистрирован также в Ассоциации мировых рекордов, он получил сертификат», — рассказала бабушка семилетнего рекордсмена.

Сейчас юный силач протягивает цепь из трех автомобилей весом в пять тонн. Родители уже отправили заявку на регистрацию достижения в Книгу рекордов Гиннесса.