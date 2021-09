Барабанщик The Beatles посвятил клип на песню из нового альбома мировым проблемам

Лондон, 30 сентября. Барабанщик культовой британской группы The Beatles Ринго Старр выпустил клип на песню с нового мини-альбома. Он затронул в музыкальном видео важные мировые проблемы.

Клип на песню под названием Let's change the world («Давайте изменим мир») появился на YouTube-канале Старра. На кадрах музыкального видео барабанщик The Beatles танцует у скульптуры Peace and Love в компании жизнерадостных детей и подростков.

В клипе присутствуют отрывки, посвященные проблемам, волнующим почти все человечество. Например, музыкант напомнил о загрязнении окружающей среды и лесных пожарах. В песне Старр призывает объединиться ради улучшения Земли.

По данным Rock Cellar Magazine, во время работы над клипом барабанщик посотрудничал с организацией Kids In The Spotlight (KITS). С ее помощью дети из приемных или малообеспеченных семей рассказывают свои истории, используя фильмы.

Мини-альбом Ринго Старра, получивший название Change the World, увидел свет 24 сентября, напоминает «МИР 24». В пластинку включили не только песню, на которую сняли клип, но и треки Just that way, Coming undone и Rock around the clock.

Ранее Ринго Старр выразил соболезнования в связи со смертью барабанщика рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Участник The Beatles отметил, что ему будет не хватать коллеги по сцене.