Власти Лос-Анджелеса объявят непривитых граждан «вне закона»

Лос-Анджелес, 30 сентября. Власти Лос-Анджелеса хотят запретить невакцинированным гражданам посещать большинство предприятий и заведений. Об этом со ссылкой на городской совет сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению, уже на следующей неделе городские чиновники могут проголосовать за постановление, согласно которому для посещения большинства предприятий, включая торговые центры, рестораны, спортзалы, кинотеатры и другие заведения, которые расположены в закрытых помещениях, будет требоваться справка о вакцинации. Агентство сообщает, что данную меру поддерживают все, кроме одного, члены муниципалитета.

«Я устал от того, что придурки заходят в магазин Trader Joe's (продуктовый магазин), отказываясь надевать маску. Я сыт по горло людьми, которые хотят превратить это в такой политизированный вопрос, что они потеряли всякое подобие вежливости в нашем обществе», — говорит член городского совета Пол Керкорян.

Если предложение будет принято, Лос-Анджелес станет третьим в США городом, в котором будут действовать подобные правила. В настоящее время постановления о необходимости прививки действуют в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Многие пользователи социальных сетей окрестили возможное решение городских властей «нацистским».

«Или же...Лос-Анджелес движется к Нацизму», — пишет Sandy Beaches

Or...Los Angeles moves toward #Nazism — Sandy Beaches (@mohler_sandy) September 29, 2021

Также пользователи Twitter указывают, что вакцинация не гарантирует того, что человек не является разносчиком вируса.

This is crazy. Vaccinated people can still carry the virus

???? — Cheryl Tuckett (@cltkidlit) September 29, 2021

Некоторые заявляют о неконституционности этого решения, которое будет дискриминировать граждан.

«Лос-Анджелес, который принимает убийц младенцев, также известных как плод, ЛГБТК, сексуальных извращенцев и т.д, во имя осуществления ими человеческих и конституционных прав, внезапно стал городом авторитаризма и медицинского терроризма против непривитых за осуществление их медицинских и человеческих прав», — пишет White Amadasun.

Los Angeles that accommodates babies aka foetuses killers, LGBTQ, sexual perverts et al in the name of their exercising human and constitutional rights, has suddenly become authoritarian & medical terrorism City against unvaccinated for exercising their medical and human rights. — White Amadasun (@WhiteAmadasun) September 30, 2021

Вопрос вакцинации продолжает быть одной из острых тем внутренней политики США. В то время, как ряд Демократических штатов и федеральное правительство работают над введением обязательных прививок от COVID-19, многие в стране указывают на недопустимость этого шага. Методы администрации Байдена вызывают неудовольствие не только среди консервативной части населения, но и среди многих умеренных политиков, которые, хотя и поддерживают идею вакцинации, говорят о недопустимости нарушения свободы выбора.