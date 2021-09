Власти Лос-Анджелеса объявят непривитых граждан «вне закона»

Лос-Анджелес, 30 сентября. Власти Лос-Анджелеса хотят запретить невакцинированным гражданам посещать большинство предприятий и заведений. Об этом со ссылкой на городской совет сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению, уже на следующей неделе городские чиновники могут проголосовать за постановление, согласно которому для посещения большинства предприятий, включая торговые центры, рестораны, спортзалы, кинотеатры и другие заведения, которые расположены в закрытых помещениях, будет требоваться справка о вакцинации. Агентство сообщает, что данную меру поддерживают все, кроме одного, члены муниципалитета.

Если предложение будет принято, Лос-Анджелес станет третьим в США городом, в котором будут действовать подобные правила. В настоящее время постановления о необходимости прививки действуют в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Многие пользователи социальных сетей окрестили возможное решение городских властей «нацистским».

Также пользователи Twitter указывают, что вакцинация не гарантирует того, что человек не является разносчиком вируса.

This is crazy. Vaccinated people can still carry the virus ????

Некоторые заявляют о неконституционности этого решения, которое будет дискриминировать граждан.

Los Angeles that accommodates babies aka foetuses killers, LGBTQ, sexual perverts et al in the name of their exercising human and constitutional rights, has suddenly become authoritarian & medical terrorism City against unvaccinated for exercising their medical and human rights.