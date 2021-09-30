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Глава Президентского совета Ливии обсудит с руководством ФРГ вывод иностранных сил
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудит с руководством ФРГ вывод иностранных сил
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 30 сентября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи отправился в столицу Германии. Официальный визит продлится два дня.

В ходе поездки политик переговорит с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Информацию подтвердила журналистам представитель ведомства Наджва Вахиб.

«Мухаммад аль-Манфи посетит Германию в четверг, 30 сентября, чтобы встретиться с официальными лицами», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, на переговорах стороны обсудят реализацию итогов берлинских конференций и вывод наемников и иностранного контингента из Ливии. Также они коснутся способов поддержки политического процесса и выборов, запланированных на 24 декабря.

На днях Аль-Манфи вернулся из Нью-Йорка, где провел несколько встреч с арабскими политиками в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Рассматривались способы урегулирования кризиса и текущая ситуация в североафриканской стране.

В США глава Президентского совета объявил о новой инициативе по сохранению политического процесса. Документ призван способствовать проведению прозрачного и справедливого плебисцита.


 

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ливия германия президентский совет манфи
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