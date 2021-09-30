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Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
Политика
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 30 сентября. Вопрос вхождения Белоруссии в состав России на повестке дня не стоит. Это все выдумки Запада, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы журналистов CNN, глава республики отметил, что Москва и Минск сумеют создать такой союз, который будет гораздо сильнее унитарного образования.

Александр Лукашенко подчеркнул, что республика уже на протяжении долгого времени является форпостом Союзного государства России и Белоруссии.

«У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия», — сказал президент.

Как стало известно ранее, Лукашенко предупредил о скоплении иностранных войск на польско-белорусской границе. По его словам, подобные маневры направлены именно против Минска.

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