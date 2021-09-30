Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 17:48
17:47
Происшествия
В Северной Осетии возбудили дело о краже денег и украшений умерших пациентов больницы
17:47
Общество
Движение по Биржевому мосту в Петербурге закроется после 8 октября
17:46
Общество
Голикова сообщила о подъеме заболеваемости COVID-19 в России
17:45
Спорт
Экс-тренер «Спартака» Романцев посоветовал Карпину не вызывать Дзюбу в сборную России
17:45
Армия
Аналитик Мураховский: Второй флот ВМС США бессилен против российских подлодок в Атлантике
17:45
Экономика
Сбербанк нацелился на удержание 50% российского рынка ипотеки
17:45
Армия
Корпорация Lockheed Martin суммарно поставила заказчикам 700 истребителей F-35
17:45
Общество
Губернатор Псковской области не исключил введение локдауна через несколько недель
17:45
Шоу-бизнес
Два диких кабана атаковали Шакиру в Барселоне и похитили ее сумку
17:44
Происшествия
Несколько десятков приютских кошек погибли при пожаре в гаражах на Мурманском шоссе
Все новости

Норкин удивил зрителей «Другого формата» анекдотом о взятках Улюкаева и Захарченко

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 16:23
Политика
Норкин удивил зрителей «Другого формата» анекдотом о взятках Улюкаева и Захарченко
Nation News  /  Nation News

Москва, 30 сентября. Взяточники Алексей Улюкаев и Дмитрий Захарченко стали главными героями очередной юморески телеведущего и шоумена Андрея Норкина. Внезапный финал анекдота лишил зрителей дара речи.

Забавную историю о похождениях экс-министра экономики и бывшего полковника МВД Норкин рассказал в рамках одного из концертов «Другого формата». Оба сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы: Захарченко получил 12 лет и шесть месяцев, а Улюкаев — 8. Бывшего чиновника приговорили к тюремному заключению за взятку в размере 2 миллионов долларов, а экс-полицейский в общей сложности скопил 9 миллиардов рублей, заработанных на незаконной деятельности.

Миллиарды Захарченко стали притчей во языцех, а огромные стопки наличных денег — народным мемом. Полицейский украл почти в сотню раз больше бывшего министра, что и стало центром юморески Норкина за злобу дня.

«История такая. Заходит полковник Захарченко в камеру. Там сидит министр экономики Улюкаев. Он (Захарченко. – Прим. ФАН) говорит: "За что сидишь?" — Улюкаев говорит: "За взятку". — "Сколько взял?" — "Два миллиона". — "Гаишник, что ли?"» — шокировал зрителей шоумен неожиданной развязкой.

Шоумен Андрей Норкин рассказывает свои анекдоты не только в рамках «Другого формата». Доброй традицией стало завершать каждый эфир общественно-политического ток-шоу «Место встречи» очередной забавной историей на злобу дня. Так, например, под занавес выпуска от 15 сентября Норкин сразил зрителей наповал рассказом о президенте России Владимире Путине и сотрудниках ФСБ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Норкин удивил зрителей «Другого формата» анекдотом о взятках Улюкаева и Захарченко
россия коррупция дмитрий захарченко улюкаев норкин взятки другой формат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru