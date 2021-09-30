Норкин удивил зрителей «Другого формата» анекдотом о взятках Улюкаева и Захарченко

Москва, 30 сентября. Взяточники Алексей Улюкаев и Дмитрий Захарченко стали главными героями очередной юморески телеведущего и шоумена Андрея Норкина. Внезапный финал анекдота лишил зрителей дара речи.

Забавную историю о похождениях экс-министра экономики и бывшего полковника МВД Норкин рассказал в рамках одного из концертов «Другого формата». Оба сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы: Захарченко получил 12 лет и шесть месяцев, а Улюкаев — 8. Бывшего чиновника приговорили к тюремному заключению за взятку в размере 2 миллионов долларов, а экс-полицейский в общей сложности скопил 9 миллиардов рублей, заработанных на незаконной деятельности.

Миллиарды Захарченко стали притчей во языцех, а огромные стопки наличных денег — народным мемом. Полицейский украл почти в сотню раз больше бывшего министра, что и стало центром юморески Норкина за злобу дня.

«История такая. Заходит полковник Захарченко в камеру. Там сидит министр экономики Улюкаев. Он (Захарченко. – Прим. ФАН) говорит: "За что сидишь?" — Улюкаев говорит: "За взятку". — "Сколько взял?" — "Два миллиона". — "Гаишник, что ли?"» — шокировал зрителей шоумен неожиданной развязкой.

Шоумен Андрей Норкин рассказывает свои анекдоты не только в рамках «Другого формата». Доброй традицией стало завершать каждый эфир общественно-политического ток-шоу «Место встречи» очередной забавной историей на злобу дня. Так, например, под занавес выпуска от 15 сентября Норкин сразил зрителей наповал рассказом о президенте России Владимире Путине и сотрудниках ФСБ.