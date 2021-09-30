Пограничники Литвы попытались вытеснить мигрантов в Белоруссию через реку

Минск, 30 сентября. Пограничная службы Литвы попыталась вытеснить десять нелегальных мигрантов на территорию Белоруссии. Инцидент попал на видео.

Пограничники старались прогнать мигрантов прямо через реку, по которой проходит граница Литвы и Белоруссии. В Госпогранкомитете Белоруссии рассказали, что Польша, Литва и Латвия каждый день незаконно выдворяют мигрантов на территорию республики.

«Литовские правоохранители попытались незаконно вытеснить десять граждан азиатской внешности на территорию Белоруссии через реку, по которой проходит граница», — рассказали в ведомстве.

Обстановка на литовско-белорусской границе остается напряженной. Некоторые участки охраняются особенно тщательно, уточняют в Госпогранкомитете Белоруссии.

Ранее сообщалось, что польские военные укрепили границу с Белоруссией колючей проволокой. Варшава намерена усилить борьбу с незаконным проникновением на территорию Польши.