Парламент Молдавии не стал обсуждать вопрос о продлении контракта с «Газпромом»

Кишинев, 30 сентября. Депутаты молдавского парламента проголосовали против выступления министра инфраструктуры Андрея Спыну с докладом о продлении контракта с «Газпромом».

Заслушать главу ведомства предложил оппозиционный блок «Коммунисты и социалисты», но правящее большинство не поддержало инициативу, пишет РИА Новости.

«Завтра контракт с "Газпромом" не будет функционировать, что при этом будет, на какой стадии мы находимся, кто и где ведет переговоры, какие предложения поступают и когда это закончится? Когда мы будем уверены, что снабжение Молдавии природным газом будет достаточным?» — задается вопросами представитель блока Олег Рейдман.

О последствиях завершения в конце сентября сделки с Москвой, предусматривающей льготные условия, ранее заявлял глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. По его прогнозам, осенью страну ждет повышение тарифов — оно может составить 35%.

Между тем на Украине самой обсуждаемой остается тема подписания 15-летнего газового контракта между РФ и Венгрией. Сенатор Алексей Пушков напомнил, что Киев не имеет никакого отношения к контракту, а его политика, сопровождающаяся постоянными скандалами и претензиями, уже надоела половине Европы. Доставить Будапешту неудобства не получится, так как у Украины нет достаточного веса и возможностей, цитирует его INFOX.