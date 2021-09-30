Володин: Госдума по итогам выборов обновилась почти наполовину

Москва, 30 сентября. Государственная дума обновилась после выборов на 48,5%, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам политика, из 450 избранных парламентариев — 232 были в прошлом созыве. «Единая Россия» также обновилась на 48,5%.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В новый состав нижней палаты парламента прошли представители пяти политических партий.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва. По его словам, политик достоин места председателя нижней палаты парламента.