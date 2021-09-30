Эксперты рассказали о мерах безопасности при использовании газа в быту

Йошкар-Ола, 30 сентября. Трагедии из-за использования газа в быту не обошли стороной и Марий Эл. В поселке Силикатное мужчина погиб от отравления угарным газом, а в Красногорском семья пострадала от хлопка газовоздушной смеси. Как сообщает «Медиапоток», в обоих случаях среди причин трагедии имело место пренебрежение правилами безопасного использования газа.

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» часто сталкиваются с отказом от техобслуживания газового оборудования, самовольными подключениями к газовым сетям, использованием плит и колонок со сроком эксплуатации свыше 30–40 лет. Это те факторы риска, которые могут однажды привести к беде. Чтобы ее избежать, необходимо соблюдать элементарные меры безопасности.

Так, старое оборудование надо менять, если уже изношены детали и соединения. Любая неполадка в работе газового прибора должна быть поводом для вызова мастера, а малейший запах газа в квартире или в подъезде — для звонка в аварийную газовую службу 104.

Нередки случаи отравления угарным газом. С 2017 года жертвами угарного газа в Марий Эл стало семь человек. Причина во всех случаях одна — образование высокой концентрации угарного газа из-за пренебрежения самыми простыми нормами безопасности. Часто это связано с отсутствием вентиляции, притока свежего воздуха в помещение, неисправными вентканалами. Даже открытая форточка может спасти жизнь.

Ранее ФАН сообщал о взрыве в Киеве. Мнения экспертов по поводу причины инцидента разделились. Одни предположили, что это был взрыв бытового газа, другие — что сдетонировала взрывчатка.