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Гоген Солнцев напишет жалобу в «Яндекс.Такси» после отказа водителя его везти

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 16:15
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев напишет жалобу в «Яндекс.Такси» после отказа водителя его везти
Агентство городских новостей Москва

Москва, 30 сентября. Шоумен, блогер и актер Гоген Солнцев сообщил ФАН, что пожалуется в «Яндекс.Такси» после неприятного инцидента с водителем этого сервиса.

По словам бывшего участника «Дома-2», он вызвал машину, чтобы попасть домой в ночное время, однако водитель отказался везти скандальную знаменитость. Сам Солнцев говорил, что таксист объяснил это нежеланием доставлять русского пассажира.

Как пишут СМИ, чтобы попасть домой, шоумен даже вызвал полицию. Водитель же утверждает, что отказался везти блогера по нужному адресу, так как тот был без маски. Впоследствии таксист заявил, что артист якобы находился в нетрезвом состоянии, хотя Солнцев вел себя абсолютно спокойно.

«Вы знаете, это такая заурядная ситуация. Я не думаю, что ей нужно уделять какое-то внимание. Ничего критичного не произошло. Это просто эмоции, которые возобладали над таксистом», — прокомментировал инцидент шоумен в беседе с ФАН.

Блогер списал поведение водителя на невоспитанность и на отсутствие стрессоустойчивости. Однако оставлять без внимания произошедшее артист не намерен.

«Да, разумеется», — заявил Солнцев, отвечая на вопрос, будет ли он писать жалобу в «Яндекс».

Ранее шоумен расстался со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович. Женщина разорвала отношения с супругом прямо в эфире шоу Андрея Малахова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гоген Солнцев напишет жалобу в «Яндекс.Такси» после отказа водителя его везти
такси шоу-бизнес солнцев
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