Ростех досрочно выполнил контракт с Болгарией на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29

Москва, 30 сентября. Российская сторона досрочно выполнила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Договор на поставку компонентов для самолетов ВВС Болгарии был подписан в августе 2021 года. При этом к середине сентября российская сторона отгрузила последнюю партию комплектующих в рамках действующего контракта.

«Досрочное выполнение корпорацией своих обязательств позволит существенно повысить боевую готовность ВВС Болгарии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Ростехе опровергли информацию СМИ о якобы расторжении контракта с Болгарией на ремонт управляемых ракет Р-27. В пресс-службе отметили, что корпорация «МиГ» не разрабатывает и не производит ракеты. При этом «МиГ» не заключал контрактов с Болгарией на обслуживание и ремонт авиационных ракет Р-27.

Ранее стало известно, что американская компания Lockheed Martin поставит Военно-воздушным силам США меньшее количество новейших истребителей F-35, чем было запланировано. Причиной сокращения объемов производства истребителей являются последствия пандемии коронавируса.