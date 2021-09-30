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Ростех досрочно выполнил контракт с Болгарией на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 16:10
Армия
Ростех досрочно выполнил контракт с Болгарией на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29
vk.com  /  Минобороны России

Москва, 30 сентября. Российская сторона досрочно выполнила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Договор на поставку компонентов для самолетов ВВС Болгарии был подписан в августе 2021 года. При этом к середине сентября российская сторона отгрузила последнюю партию комплектующих в рамках действующего контракта.

«Досрочное выполнение корпорацией своих обязательств позволит существенно повысить боевую готовность ВВС Болгарии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Ростехе опровергли информацию СМИ о якобы расторжении контракта с Болгарией на ремонт управляемых ракет Р-27. В пресс-службе отметили, что корпорация «МиГ» не разрабатывает и не производит ракеты. При этом «МиГ» не заключал контрактов с Болгарией на обслуживание и ремонт авиационных ракет Р-27.

Ранее стало известно, что американская компания Lockheed Martin поставит Военно-воздушным силам США меньшее количество новейших истребителей F-35, чем было запланировано. Причиной сокращения объемов производства истребителей являются последствия пандемии коронавируса.

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россия болгария миг-29 комплектующие
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