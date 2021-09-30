Делегация Владимирской области приняла участие в работе российско-сербского культурного форума

Владимир, 30 сентября. На российско-сербском культурном форуме Владимирскую область представила директор департамента культуры региона Алиса Бирюкова. Руководила делегацией заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, сообщают «Владимирские ведомости».

Во время форума российская сторона презентовала сербскому профессиональному сообществу культурно-туристическое многообразие регионов России. Прошли выставки художественных промыслов и ремесел, мастер-классы, творческие тематические презентации. Также работали дискуссионные площадки, на которых обсуждались проекты двустороннего сотрудничества в области культуры.

Алиса Бирюкова презентовала культурно-туристический потенциал Владимирской области в ходе круглого стола на тему «Культура русского гостеприимства». Она рассказала о большом количестве событийных мероприятий, организованных в регионе, а это около 350 фестивалей и праздников, из которых около 30 имеют международный статус.

«С коллегами из российских федеральных учреждений культуры мы рассмотрели возможность организовать совместные проекты. В частности, с государственным Русским музеем предварительно обсудили возможность проведения во Владимирской области выставки из собрания музея», — сказала Алиса Бирюкова.

Подводя итоги форума, она отметила, что удалось установить партнерские связи, наметить перспективы дальнейшего сотрудничества, причем не только с сербскими коллегами.

Ранее ФАН рассказывал о лучших для посещения городах Подмосковья. Наибольшей туристической привлекательностью пользуются Коломна, Звенигород и Сергиев Посад.