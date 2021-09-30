Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 20:49
20:48
Происшествия
Петербургский суд арестовал гражданку Узбекистана, выбросившую новорожденную дочь в реку
20:46
Политика
В Женеве прошло второе заседание делегаций России и США
20:46
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Самойлова не помогает сестре-инвалиду
20:44
Происшествия
Чиновницу из Иркутской области задержали за служебный подлог
20:37
Весь мир
Глава МИД Израиля Яир Лапид провел встречу с королем Бахрейна в Манаме
20:32
Общество
Делегация Владимирской области приняла участие в работе российско-сербского культурного форума
20:32
Шоу-бизнес
Прилучный сыграет сутенера в новом сериале Сарика Андреасяна
20:30
Политика
Экс-сотрудница Белого дома: Трамп считал Макрона «тюфяком»
20:30
Общество
Финляндия построит ж/д ветку на границе с Россией
20:30
Общество
Канадец убил мачете напавшую на его собаку голодную пуму
Все новости

Делегация Владимирской области приняла участие в работе российско-сербского культурного форума
Общество
Делегация Владимирской области приняла участие в работе российско-сербского культурного форума
politexpert.net  /  Екатерина Ледовская

Владимир, 30 сентября. На российско-сербском культурном форуме Владимирскую область представила директор департамента культуры региона Алиса Бирюкова. Руководила делегацией заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, сообщают «Владимирские ведомости».

Во время форума российская сторона презентовала сербскому профессиональному сообществу культурно-туристическое многообразие регионов России. Прошли выставки художественных промыслов и ремесел, мастер-классы, творческие тематические презентации. Также работали дискуссионные площадки, на которых обсуждались проекты двустороннего сотрудничества в области культуры.

Алиса Бирюкова презентовала культурно-туристический потенциал Владимирской области в ходе круглого стола на тему «Культура русского гостеприимства». Она рассказала о большом количестве событийных мероприятий, организованных в регионе, а это около 350 фестивалей и праздников, из которых около 30 имеют международный статус.

«С коллегами из российских федеральных учреждений культуры мы рассмотрели возможность организовать совместные проекты. В частности, с государственным Русским музеем предварительно обсудили возможность проведения во Владимирской области выставки из собрания музея», — сказала Алиса Бирюкова.

Подводя итоги форума, она отметила, что удалось установить партнерские связи, наметить перспективы дальнейшего сотрудничества, причем не только с сербскими коллегами.

Ранее ФАН рассказывал о лучших для посещения городах Подмосковья. Наибольшей туристической привлекательностью пользуются Коломна, Звенигород и Сергиев Посад.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Делегация Владимирской области приняла участие в работе российско-сербского культурного форума
сотрудничество культура форум потенциал презентация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru